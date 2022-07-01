Türkiye'de günlük vaka sayısı artıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs vakalarının arttığını belirterek "Günlük vaka sayısı üç bini geçti. Daha önce günlük sayı binin altına düşmüştü. Şimdi 4 bine doğru gidiyor.” dedi.

Yeni Şafak gazetesinden Mehmet Acet’e konuşan Bakan Koca, vaka sayısında artış yaşanmasına rağmen hastane yükünde henüz bir artış gözlemlenmediğini söyledi.

Bakan Koca, BioNTech kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin'in "Yeni dalga kapıda, sonbaharda yeniden maske takmaya başlayabiliriz" açıklamasıyla ilgili de “Ben bu anlamda vatandaşı tedirginliğe sevk edecek bir tablo beklemiyorum. Vaka sayısı artabilir ama virüsün mutasyonla birlikte hasta yapma gücü azaldı” değerlendirmesindi bulundu.