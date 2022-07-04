ABD ve Katar Dışişleri Bakanları İran'ı görüştü

Katar resmi ajansı QNA'nın haberine göre, ABD Dışileri Bakanı Antony Blinken, Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel gelişmeler ve Doha'nın ev sahipliğinde yürütülen müzakereler ele alındı.

İran'ın Viyana'daki müzakere heyetinin Basın Danışmanı Prof. Dr. Muhammed Marandi, ISNA haber ajansına verdiği demeçte "İran, Doha'nın Tahran ile dostane bağları nedeniyle görüşmelere ev sahipliği yapması için Katar'ı seçti." demişti.