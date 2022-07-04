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4 Tem 2022 09:13

ABD ve Katar Dışişleri Bakanları İran'ı görüştü

ABD ve Katar Dışişleri Bakanları İran'ı görüştü

ABD Dışileri Bakanı Antony Blinken ile Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani telefonda başkent Doha'da yapılan yeni tur müzakereleri görüştü.

Katar resmi ajansı QNA'nın haberine göre, ABD Dışileri Bakanı Antony Blinken, Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel gelişmeler ve Doha'nın ev sahipliğinde yürütülen müzakereler ele alındı.

İran'ın Viyana'daki müzakere heyetinin Basın Danışmanı Prof. Dr. Muhammed Marandi, ISNA haber ajansına verdiği demeçte "İran, Doha'nın Tahran ile dostane bağları nedeniyle görüşmelere ev sahipliği yapması için Katar'ı seçti." demişti.

News Code 1903281
https://tr.mehrnews.com/news/1903281/

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