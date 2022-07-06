Nükleeer anlaşmanın ötesinde herhangi bir telebimiz olmadı

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, resmi bir ziyaret kapsamında Tahran'da bulunan Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdürrahman Al Sani ile bir araya geldi.

Görüşmede, İran-Katar ilişkilerinin yanı sıra iki ülkeyi ilgilendiren hususlar ele alındı.

İki bakan, baş başa görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Emir Abdullahiyan, son günlerde Doha'da düzenlenen İran konulu görüşmelere ilişkin, "Doha'da ABD'den ekonomik garantiler almak için görüşmler yapıldı, ancak Amerika tarafı bu konuda bize güvence veremedi." dedi.

Emir Abdullahiyan, "Katar hükümetine İran ile Avrupa Birliği temsilcisi arasındaki görüşmelere ve dolaylı üçlü görüşmelere ev sahipliği yaptığı için teşekkür ediyor, Katar Emiri'ne de görüşmeleri kolaylaştırmaya yönelik yapıcı çabaları için şükranlarımı sunmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

İran’ın İyi, güçlü ve istikrarlı bir anlaşmaya varma konusunda kararlı olduğumuzu vurgulayan Emir Abdullahiyan, şunları kaydetti:

"ABD medyasının iddiasının aksine Doha’da İran nükleeer anlaşmasının ötesinde herhangi bir telebimiz olmadı ve taleplerimiz 2015'te imzalanan anlaşma çerçevesindedir. ABD, İran İslam Cumhuriyeti'nin nükleer anlaşmadaki tüm avantajlarından yararlanmasını taahhüt etmelidir."

Bunlara ilave olarak Emir Abdullahiyan, "Bunun gerçekleşmesi konusunda ABD şimdiye kadar hiçbir güvence vermemiştir. İyi niyetli olduğumuzu, müzakeleri mantık çerçevesinde yürüteceğimizi ve bu yolda ciddi olduğumuzu bir kez daha vurguluyorum." diye konuştu.