Devrim Muhafızları İstihbarat Teşkilatı tarafından birkaç casus diplomat tutuklandı

Devrim Muhafızları İstihbarat Teşkilatı'na göre, bu diplomatlar, Devrim Muhafızları hava kuvvetleri tatbikatının yapıldığı sınırlı bir alanda casusluk yaparken ve İran topraklarından örnekler alırken tespit edildi ve tutuklandı.

Devrim Muhafızları İstihbaratı tarafından yayınlanan videoda, İngiliz büyükelçi yardımcısının İran'ın füze tatbikatları sahasından istihbarat operasyonları yürütürken yakalandığını gösteriyor.

Parstoday'e göre, casus diplomatların toprak örnekleri alırken görüntülendiği kaydedildi.