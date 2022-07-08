İran'dan Şinzo Abe için taziye mesajı

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, eski Japonya Başbakanı Şinzo Abe'nin silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirmesinin ardından başsağlığı mesajı yayımladı.

Emir Abdullahiyan attığı twitte "Eski Japonya Başbakanı Shinzo Abe'nin suikastını kınıyor ve hayatını kaybetmesi nedeniyle Japonya halkına ve hükümetine başsağlığı diliyorum. İran ve Japonya halkı arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi dahil olmak üzere, kendisinin seçkin bir politikacı olarak değerli katkılarını asla unutmayacağız." ifadesinin kullandi.