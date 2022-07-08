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8 Tem 2022 13:40

Japonya eski Başbakanı Şinzo Abe hayatını kaybetti

Japonya eski Başbakanı Şinzo Abe hayatını kaybetti

Japonya'nın kamu yayın kuruluşu NHK, Japonya eski Başbakanı Şinzo Abe'nin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Japonya'nın kamu yayın kuruluşu NHK, Japonya eski Başbakanı Şinzo Abe'nin hayatını kaybettiğini duyurdu.

67 yaşındaki Abe, Japonya'nın batısında yer alan Nara kentindebu sabah konuşma yaparken silahlı saldırıya uğramıştı.

News Code 1903369
https://tr.mehrnews.com/news/1903369/

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