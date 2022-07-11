Japonya'da seçimleri Kişida liderliğindeki LDP kazandı

Japonya, eski Başbakan Abe Şinzo suikastinin gölgesinde, Danışman Meclisi (Sangiin) olağan milletvekili seçimleri için sandık başına gitti. Kyodo News'in haberine göre, Başbakan Kişida Fumio liderliğindeki LDP ile ortağı Komeito, 125 sandalyenin 70'inden fazlasını kazandı.

Böylece iktidar bloku 248 üyeli parlamento üst meclisinde çoğunluğu elinde tuttu ve 1947 Anayasası'nın gözden geçirilmesi için gereken 166 sandalyelik barajı ilk kez aştı.

LDP'nin zaferiyle Başbakan Kişida'nın, göreve geldiği 2021 seçimindeki yetkisi pekişmiş oldu. Mecliste Anayasal Demokrat Partinin (CDP) sandalye sayısı ise 20'nin altına düştü.

Kişida ve üst düzey parti yöneticileri, Tokyo'daki LDP merkezinde 8 Temmuz’da öldürülen Japonya'nın en uzun süre görev yapan başbakanı Abe için sessizce dua etti.

Kişida, Abe'nin öldürülmesiyle ilgili, "Demokrasinin temeli olan seçime şiddet yoluyla meydan okundu. Seçimin gerçekleşmesi büyük anlam taşıyor. Demokrasiyi korumak için çok çalışmaya devam edeceğim." dedi.

Anayasa değişikliği planlarını ilerleteceğine söz veren Kişida, "Somut değişiklik önerisinin derlenebilmesi için anayasa üzerindeki meclis tartışmasını daha da derinleştireceğiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: Dünya gazetesi