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9 Tem 2022 09:14

Cumhurbaşkanı Reisi'den Şinzo Abe için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Reisi'den Şinzo Abe için taziye mesajı

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, eski Japonya Başbakanı Şinzo Abe'nin insanlık dışı bir saldırıda hayatını kaybetmesi nedeniyle Japon hükümetine ve halkına taziyelerini iletti.

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, Japonya Başbakanı Fumio Kişida'ya gönderdiği mesajda, eski Japonya Başbakanı Şinzo Abe'nin insanlık dışı bir saldırıda hayatını kaybetmesi nedeniyle Japon hükümetine ve halkına taziyelerini iletti.

Japonya'nın eski başbakanlarından Şinzo Abe Japonya saatiyle dün sabah 11:30'da, Pazar günü yapılacak seçim için çıktığı kampanya çerçevesinde Kyoto yakınlarındaki Nara'da konuşma yaptığı sırada suikaste uğradı. 67 yaşındaki eski başbakan hastanede hayatını kaybetti.

Abe'yi öldürmeye çalışan kişinin Nara'da ikamet eden ve eski bir Japonya Deniz Öz Savunma Kuvvetleri mensubu olan 41 yaşındaki Tetsuya Yamagami olduğu açıklandı.

News Code 1903379
https://tr.mehrnews.com/news/1903379/

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