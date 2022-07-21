Arap Birliği Irak'taki saldırıdan Türkiye'yi sorumlu tuttu

Arap medyasına göre, Duhok vilayetinin Zaho ilçesindeki bir turistik tesisi hedef alan ve dokuz sivilin ölümüne yol açan saldırının yankıları sürüyor. Arap Birliği ve Mısır sivil ölümlerini kınadı. Arap Birliği'nin açıklamasında Türkiye'nin sorumlu tutulması dikkat çekti.

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, sözcüsü Cemal Rüşdi aracılığıyla yaptığı açıklamada, "Arap Birliği, Türk saldırılarını reddetmek ve kınamak konusunda Irak'ı destekliyor; Arap ülkelerinin herhangi birinin egemenliğinin ihlal edilmesini kınıyor" denildi. Açıklamada, "Ankara'nın bölge ülkeleriyle ilişkilerini yeniden hesaplaması ve iyi komşuluk ilkesini koruması ve herhangi bir bahaneyle Arap ülkelerinin topraklarında askeri operasyonlar düzenlemekten geri durması gerekiyor" ifadeleri kullanıldı.

Mısır'dan Kuzey Irak'taki saldırıya tepki

Mısır Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında ise Irak'a başsağlığı dilenirken, "Bu çirkin saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz” denildi. Açıklamada, sivillerin korunmasına ilişkin uluslararası hukuk ilkelerine ve kararlarına saygı duyulması gerektiği belirtildi; Mısır'ın, Irak'ın kendi toprakları üzerindeki egemenliğine tam destek verdiği, Irak hükümetinin ülkenin güvenlik ve istikrarını korumak adına aldığı önlemleri desteklediği vurgulandı.