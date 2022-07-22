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22 Tem 2022 09:39

İran ve Irak Dışişleri Bakanları "Zaho Saldırısı"nı görüştü

İran ve Irak Dışişleri Bakanları "Zaho Saldırısı"nı görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Iraklı mevkidaşı Fuad Hüseyin ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Kuzey Irak'ın Dohuk vilayetinin Zaho bölgesinde düzenlenen saldırıyı kınadı.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Emir Abdullahiyan, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Suriye konulu Tahran Zirvesi ve Kuzey Irak'ın Dohuk vilayetinin Zaho bölgesinde düzenlenen saldırı ele alındı.

İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan, Duhok vilayetine  bağlı Zaho ilçesinde çok sayıda kadın ve çocuğun da aralarında bulunduğu turistlere yönelik kanlı saldırıyı kınadı.

Emir Abdullahiyan bu görüşmede kurbanların aileleri ile Irak halkı ve hükümetine başsağlığı dileyerek, İran'ın Irak'ın istikrar ve güvenliğine tam destek verdiğinin altını çizdi.

Emir Abdullahiyan ayrıca Tahran'da düzenlenen Astana Süreci 7. Üçlü Zirve Toplantısı'nda alınan kararlar ile liderlerin görüşleri hakkında bilgi vererek, sınır sorunlarının giderilmesi için barışçıl yöntemlerin kullanılması ile ilgili vurgulamalara değindi.

Fuad Hüseyin de bu görüşmede İran'a başsağlığı dileğinde bulunmasından dolayı teşekkür ederek, ''Dün akşam Bağdat ve Basra'dan konukların bulunduğu bu turistik bölgeye giderek yakından gelişmeleri takip ettim. Bölgenin vurulmasını şiddetle kınıyor ve bunu Irak'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğinin ihlali olarak görüyorum'' dedi.

News Code 1903661
https://tr.mehrnews.com/news/1903661/

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