  1. Spor
23 Tem 2022 15:02

İranlı genç halterci Asya'da rekor kırdı

İranlı genç halterci Asya'da rekor kırdı

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenen Asya Gençler ve Genç Yetişkinler Şampiyonası'nda mücade eden İranlı halterci Alireza Moini altın madalya kazandı.

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenen Asya Gençler ve Genç Yetişkinler Şampiyonası'nda yarışan İranlı halterci Alireza Moini altın madalya elde etti.

89 kiloda mücadele eden İranlı sporcu 166 kilo kaldırarak rekor kırmayı başardı.

News Code 1903694
https://tr.mehrnews.com/news/1903694/

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