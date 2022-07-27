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27 Tem 2022 09:05

BM: Türkiye, Irak ile Duhok meselesini ortaklaşa görüşmeye hazır

BM: Türkiye, Irak ile Duhok meselesini ortaklaşa görüşmeye hazır

Birleşmiş Milletler (BM) Irak Özel Temsilcisi Jeanine Hennis-Plasschaert, "Türkiye'nin tam olarak ne olduğunu belirlemek için Duhok sorununu Irak ile birlikte ele almaya hazır olduğunu" bildirdi.

Jeanine Hennis-Plasschaert, New York'ta bulunan BM Genel Merkezi'ndeki BM Güvenlik Konseyi oturumunda yaptığı konuşmada, Duhok saldırısıyla ilgili Irak Başbakanı'yla yaptığı görüşmeyi aktarırken Türkiye'nin konuyu netleştirmek için ortaklaşa ele alma konusunda iş birliğine açık olduğunu belirtti.

BM yetkilisi, "Dün yaptığım görüşmede Irak Başbakanı, şeffaf ve kapsamlı bir soruşturmayı bağımsız veya ortak olarak yürütmenin önemini bir kez daha vurguladı ve spekülasyonlara, inkarlara, yanlış anlamalara ve artan gerilimlere son vermenin gerekli olduğunu söyledi" diye konuştu.

Plasschaert, "Bununla birlikte, Türkiye'nin de tam olarak ne olduğunu belirlemek için konuyu Irak ile birlikte ele almaya hazır olduğunu anlıyorum" dedi.

Özel Temsilci, "Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, ertesi gün saldırının gerçekleştiği yeri ziyaret eden bir komite kurdu ve Irak hükümeti, toplanan delillerin değerlendirilmesine dayanarak saldırıyı en açık ifadeyle Türk Silahlı Kuvvetlerinin trajik bir hareketine bağladı" ifadesine yer verdi.

Kaynak: Sputnik

News Code 1903776
https://tr.mehrnews.com/news/1903776/

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