Suudi Arabistan ve Özbekistan'dan iş birliği anlaşması

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Kral Selman bin Abdulaziz'in davetlisi olarak Suudi Arabistan'a iki günlük ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyaret sırasında iki ülke arasında ticaret, ekonomi, savunma, enerji, turizm, kültür, medya, denetim ve yolsuzlukla mücadele alanlarında iş birliğine yönelik 12.5 milyar doları aşan yatırım ve ticaret anlaşmaları imzalandı.

Mirziyoyev'un ziyareti sırasında ayrıca Suudi Arabistan-Özbekistan İş Forumu ve İş Konseyi toplantıları da gerçekleştirildi.

Taraflar, Ortak Hükümet Komitesi ve İş Konseyinin kurulması aracılığıyla iki ülke arasındaki iş birliğine övgüde bulundu.

Mirziyoyev-Bin Selman görüşmesi

Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'la da Cidde'deki Es-Selam Sarayı'nda bir araya geldi.

Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler ve bu ilişkileri her alanda geliştirmenin yolları ele alındı.

Kaynak: Sputnik