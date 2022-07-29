İran'da koronavirüs salgını ile ilgili son gelişmeler

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 54 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 7 bin 849 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 141 bin 891'e, vaka sayısı ise 7 milyon 794 bin 945'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan bin 169'unun durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 7 milyon 78 bin 102'ye ulaştı." ifadesi kullanıldı.