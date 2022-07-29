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29 Tem 2022 17:28

İran'da koronavirüs salgını ile ilgili son gelişmeler

İran'da koronavirüs salgını ile ilgili son gelişmeler

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yapıldı.

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 54 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 7 bin 849 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 141 bin 891'e, vaka sayısı ise 7 milyon 794 bin 945'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan bin 169'unun durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 7 milyon 78 bin 102'ye ulaştı." ifadesi kullanıldı.

News Code 1903823
https://tr.mehrnews.com/news/1903823/

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