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30 Tem 2022 15:43

İran'da COVID-19 salgınında son durum

İran'da COVID-19 salgınında son durum

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yapıldı.

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 46 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 4 bin 505 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 141 bin 937'ye, vaka sayısı ise 7 milyon 381 bin 299'a çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 1198'inin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 7 milyon 79 bin 239'a ulaştı." ifadesi kullanıldı.

News Code 1903839
https://tr.mehrnews.com/news/1903839/

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