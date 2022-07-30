İran'da COVID-19 salgınında son durum

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 46 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 4 bin 505 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 141 bin 937'ye, vaka sayısı ise 7 milyon 381 bin 299'a çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 1198'inin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 7 milyon 79 bin 239'a ulaştı." ifadesi kullanıldı.