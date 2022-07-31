İran'da günlük vefat ve vaka sayısı açıklandı

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 61 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 9 bin 727 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 141 bin 998'e, vaka sayısı ise 7 milyon 391 bin 26'ya çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 1227'sinin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 7 milyon 80 bin 581'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.