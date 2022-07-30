  1. İran
30 Tem 2022 13:58

İran'daki sel felaketinde can kaybı 56'ya yükseldi

İran'daki sel felaketinde can kaybı 56'ya yükseldi

İran Kızılayı Yardım ve Kurtarma Kurumu Başkanı Mehdi Velipur, ülkenin büyük kısmını etkisi altına alan şiddetli yağışlardan kaynaklı seller nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 56'ya yükseldiğini duyurdu.

İran Kızılayı Yardım ve Kurtarma Kurumu Başkanı Mehdi Velipur, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, sel felaketinde 28 kişinin hala kayıp olduğunu söyledi.

Velipur, Tahran eyaletine bağlı İmamzade Davud ve Zerrindeşt Firuzkuh'ta 32, ülkenin diğer bölgelerinde de toplam 24 kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, sel felaketinde toplam can kaybının 56'ya ulaştığını belirtti.

Arama- kurtarma çalışmalarının devam ettiğini aktaran Velipur, şu ana kadar selden etkilenen yaklaşık 3 bin 500 kişiye acil barınma hizmeti sağlandığını ve 1500 kişinin kurtarıldığını açıkladı.

News Code 1903836
https://tr.mehrnews.com/news/1903836/

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler