İran'da COVID-19 salgınında son durum

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 47 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 5 bin 455 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 142 bin 337'e, vaka sayısı ise 7 milyon 431 bin 485'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 1424'ünün durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 7 milyon 95 bin 860'a ulaştı." ifadesi kullanıldı.