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5 Ağu 2022 15:37

İran'da COVID-19 salgınında son durum

İran'da COVID-19 salgınında son durum

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yapıldı.

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 47 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 5 bin 455 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 142 bin 337'e, vaka sayısı ise 7 milyon 431 bin 485'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 1424'ünün durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 7 milyon 95 bin 860'a ulaştı." ifadesi kullanıldı.

News Code 1903954
https://tr.mehrnews.com/news/1903954/

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