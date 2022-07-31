Emir Abdullahiyan Katarlı mevkidaşı ile telefonda görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve Katarlı mevkidaşı Muhammed bin Abdürrahman Al Sani ile telefonda görüştü.

Görüşmede bölgedeki son gelişmeler, ikili ilişkiler ve ayrıca ABD'nin İran'a dayattığı yaptırımların kaldırılmasına yönelik görüşmeler ele alındı.

İki bakan ayrıca FIFA 2022 Dünya Kupası'nı görüştü.

Yaptırımların kaldırılmasına yönelik görüşmelere atıfta bulunan Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan, İran'ın iyi, güçlü ve istikrarlı bir anlaşmaya varma iradesini vurguladı.

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdürrahman Al Sani de iki ülke arasındaki ilişkilere yönelik istişarelerin önemine değinerek, ülkesinin İran'la Dünya Kupası alanında işbirliğine tam olarak hazır olduğunu vurguladı.