İyi, güçlü ve kalıcı bir anlaşmaya varmak istiyoruz

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan dün akşam, İran'ın yurt dışındaki kültür danışmanları ile bir araya geledi.

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan bu görüşmede, kültürel dönüşümü, İran İslam Cumhuriyeti'nin yurt dışındaki kurumları arasında kültürel işlerde mümkün olduğunca eşgüdümün gerekliliği ve görev ülkesinin yönetmeliklerine uymayı yurt dışında kültürel işleri yürütmenin üç ilkesi olarak nitelendirdi.

Emir Abdullahiyan ayrıca yaptırımların kaldırılması amacıyla yapılan görüşmelerin son durumuna ilişkin olarak, "Görüşmeleri takip edeceğiz ama iyi, güçlü ve kalıcı bir anlaşmaya varmaktan yanayız" dedi.

