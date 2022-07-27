Yaptırımlara rağmen büyük başarılara imza attık

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan bu sabah video konferans yoluyla Bangladeş'in ev sahipliğinde düzenlenen D-8 Gelişen Ülkeler Teşkilatının Dışişleri Bakanları Konseyi 20. Toplantısı'na katıldı.

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan bu toplantıda yaptığı konuşmada, ekonomik diplomasi ve komşu ve Müslüman ülkelerle ilişkilerin derinleştirilmesini İran'ın dış politika önceliklerinden biri olarak nitelendirdi.

Emir Abdullahiyan, "Ayrıca D-8 teşkilatı gibi çok taraflı mekanizmaların güçlendirilmesi İran için büyük önem taşıyor.

Biz her zaman gelişmekte olan ülkelerin verimli bir uluslararası ekonomik sistem sağlamak için ortak çabalarının yanı sıra ekonomik büyüme ve kalkınmayı, halkın refahını, ulusal değer ve kültürlerin korunması ve uluslararası ilişkilerde uygun bir konumun kazanılmasını her zaman destekledik" dedi.

Emir Abdullahiyan, "Bu kritik dönemde, İran tüm siyasi, ekonomik ve kültürel kapasite ve kabiliyetlerini ekonomik büyüme ve kalkınmanın, refahın ve ortak değerlerin ilerletilmesinin hizmetine sunmaya hazırdır. ABD'nin tek taraflı ve yasadışı eylemlerine ve yaptırımlarına rağmen İran kendi iç iradesine ve gücüne güvenerek çeşitli alanlarda önemli başarılara imza atmıştır" ifadelerinde bulundu.

Dışişleri Bakanı sözlerinin devamında, "D-8 teşkilatının diğer ülkelere yayılması ve yeni üyelerin kabulü bu teşkilatın amaçlarına ulaşmak için bir araç olarak düşünülebilir. Dost ve komşu ülke Azerbaycan Cumhuriyeti'nin D-8'e katılma hazırlığını memnuniyetle karşılıyoruz" ifadesini kullandı.

Günümüzde bölgesel girişimler ve teşkilatların uluslararası ekonomi ve siyasetin yönlendirilmesinde önemli rol oynadığını ifade eden Emir Abdullahiyan, "İran'ın çeşitli bölgesel ve uluslararası kuruluş ve girişimlerle işbirliği içinde aktif ve yapıcı yaklaşımı,onun çeşitli toplantı ve girişimlere katılmaya davet edilmesini sağlamıştır. Tahran bu toplantılarda, farklı ülkelerin dikkatini ülkelerin barış, istikrar ve ulusal kalkınmasında bölgesel işbirliğinin önemli rolüne çekmeye çalışmaktadır" diye konuştu.