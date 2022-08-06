Reisi'den Siyonist İsrail'in Gazze saldırısına tepki

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, bugün Tahran'da düzenlenen ve kendisinin başkanlık ettiği Koronayla Ulusal Mücadele Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada bölgedeki son gelişmeleri değerlendirdi.

Siyonist İsrail’in Gazze saldırısına tepki gösteren Reisi, “Siyonist Rejim dün gece işlediği yeni cinayetle saldırgan huyunu bir kez daha dünyaya göstermiş oldu. Tüm bunlara rağmen Gazze halkının direnişi bu çocuk katili rejimin çöküşünü hızlandıracaktır.” dedi.

Cumhurbaşkanı Reisi, Afganistan’da Muharrem etkinliğini hedef alan IŞİD’in terör saldırısına ilişkin, "Afganistan'daki matem merasimlerini kan gölüne çevirenler çağımızın Yezidleri ve emperyalistlerin piyonlarıdır. Onlar Müslümanlar arasında tefrika yaratmak istiyorlar. Afganistan yönetimi bu cinayetin faillerini bulmalı ve tüm Afgan halkının güvenliğini sağlamalıdır." ifadesini kullandı.