Cumhurbaşkanı Reisi, Paşinyan ile telefonda görüştü

İran Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Reisi ve Paşinyan'ın ikili ilişkiler ile bölgesel gelişmeleri ele aldığı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Reisi, iki ülke ilişkilerini tarihi ve derin olarak nitelendirerek, Tahran-Erivan arasındaki kalıcı ekonomik işbirliği düzeyinin artması için planlama yapılması gerektiğini ifade etti.

Güney Kafkasya'da son günlerde yaşanan çatışmalara değinen Reisi, ''Ateşkes Anlaşması'nı imzalayan 3 ülkenin bu anlaşmaya bağlı kalması ve tartışmalı konuların diplomatik yollar ve diyalogla çözülmeye çalışılması, Kafkasya bölgesinde huzur ve güvenliğin korunması için en iyi yöntemdir." dedi.

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamenei'nin geçtiğimiz ay Tahran'da Türkiye ve Rusya Devlet Başkanı Putin ile yaptığı görüşmelerde İran'ın Kafkasya bölgesindeki sınırlarına olan hassasiyetini ve bu sınırları değiştirmeye yönelik çabalara karşı oldukları sözlerinin altını çizen Cumhurbaşkanı Reisi, ''Bölge jeopolitiğinde hiçbir değişikliği kabul etmeyiz ve Kafkasya bölgesinde barış ve istikrarın korunması ve gelişmesi için tüm kapasitelerimizi kullanmaya hazırız." ifadelerini kullandı.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan da telefon görüşmesinde ülkesinin Azerbaycan Cumhuriyeti ile son çatışmaları hakkında detaylı bilgi verdi.

Tahran-Erivan ilişkilerinin gelişmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Paşinyan, ülkesinin iki ülke arasındaki mal transitinin kolaylaştırılması ve ulaşım ile enerji dahil olmak üzere altyapı alanındaki işbirliğini güçlendirmeye hazır olduğunu söyledi.