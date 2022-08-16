ABD istihbaratı artık Çin’e odaklanıyor

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı’nın (CIA) müdür yardımcısı, yakın tarihli bir toplantıda, ABD’nin Afganistan’dan çekilmesinden sonra tüm kaynaklarını ve çalışmalarını Çin’e odaklandırdığını söyledi.

Merkezi İstihbarat Teşkilatı’nın (CIA) müdür yardımcısı David Cohen, geçtiğimiz günlerde CIA’in “Terörle Mücadele” Merkezi’nin kapalı bir toplantısında yaptığı konuşmada, ElKaide gibi örgütlere karşı mücadelenin hâlâ gündemi olmaktan çıkmadığını, ancak biriminin ana çalışma hedefleri olarak “Çin’i daha iyi tanıma” ve “Çin tehdidiyle başa çıkma” çalışmalarına odaklanmaya başladığını dile getirdi.

Terörle mücadele yerine Çin'e odaklanıyoruz

Habere göre, ABD hükümeti askerlerini Afganistan’dan çektikten sonra yavaş yavaş terörle mücadeleden bahsetmeyi bıraktığı ve Çin, Rusya’dan gelen siyasi, ekonomik ve askeri tehditler hakkında daha fazla konuşmaya başladığı, İstihbarat teşkilatları da insan gücünü ve kaynaklarını yeniden düzenlemeye koyulduğu ve Çin meseleleri ile ilgili yüzlerce personel atadığı, Bunların arasında geçmişte terörle mücadele konusunda çalışmış uzmanlarında olduğu dikkat çekici.

Kaynak: Ulusal