Reisi: Müzakerelerde İran milletinin hakkını koruyoruz

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, "Dünya Camiler Günü" münasebetiyle Tahran'da düzenlenen bir etkinliğe katıldı.

Burada konuşma yapan Reisi, İran'a yönelik uygulanan yaptırımlar ile tehditlere rağmen hükümetin çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceğini belirterek, “Ülkenin sahip olduğu kapasiteler ve yeteneklere dair inancıma dayanarak İran'ın geleceğinin parlak olduğunu söylüyorum. Bugün irade savaşı söz konusu ve Yüce Allah düşmanlarını yenmeye kararlı olan İran milletine mutlaka yardım edecektir." dedi.

Cumhurbaşkanı Reisi, "Herhangi bir platform veya müzakere masasında İran milletinin hakkını korumayı asla ihmal etmeyeceğiz. Hükümet olarak ülkeyi kalkındırmak ve sorunları çözmek için elimizden geleni yapacağız. İnsanların hayatını hiçbir dış etkene bağlamayacağız." ifadelerini kullandı.

Bazı ülkelerin İran'a olan borçları hakkında Reisi, "Paraların önemli bir kısmını tahsil ettik." açıklamasını yaptı.