Genelkurmay Başkanı: Olağanüstü güce sahibiz

İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Meşhed kentinde düzenlenen Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri Komutanları toplantısına katıldı.

Tümgeneral Bakıri burada yaptığı açıklamada, Devrim Muhafızları'nın güçlü donanmasının son 4 yılda büyük bir ilerleme kaydettiğini belirterek, “Öyle ki İran İslam Cumhuriyeti'nin caydırıcılık gücü eskisine göre daha da artmıştır.” dedi.

“Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri Fars Körfezi ve Hürmüz Boğazı'nda ülkemizin güvenlik ve çıkarlarını korumak için görev yapmaktadır.” ifadesini kullanan Tümgeneral Bakıri, İran Donanması'nın bu stratejik bölgede güçlü biçimde güvenliği sağladığına dikkat çekti.

Düşmanın tüm yaptırımları ile azami baskısına rağmen İran’ın askeri açıdan olağanüstü bir güç elde ettiğini anlatan Tümgeneral Bakıri, "Bugün Fars Körfezi, Hürmüz Boğazı ve Umman Denizi'nde sağlanan güvenlik ve istikrar İran tarihinde görülmemiştir.” diye konuştu.