İran'da salgın ile ilgili son gelişmeler

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 62 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 2378 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 143 bin 612'ye vaka sayısı ise 7 milyon 518 bin 974'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 1254'ünün durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 7 milyon 263 bin 911'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.