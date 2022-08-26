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26 Ağu 2022 16:27

İran'da günlük vefat ve vaka sayısı açıklandı

İran'da günlük vefat ve vaka sayısı açıklandı

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yapıldı.

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 35 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 2 bin 19 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 143 bin 647'e, vaka sayısı ise 7 milyon 520 bin 993'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 1208'inin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 7 milyon 271 bin 24'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.

News Code 1904402
https://tr.mehrnews.com/news/1904402/

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