  1. Türkiye
25 Ağu 2022 10:41

Türkiye, İsveç ve Finlandiya görüşmesi yarın

Türkiye, İsveç ve Finlandiya görüşmesi yarın

İsveç ve Finlandiya'yla üçlü Muhtıra kapsamında kurulan 'Daimi Ortak Mekanizma'nın ilk toplantısı yarın yapılacak.

Türk medyasına göre, Türkiye, Finlandiya ve İsveç tarafından Madrid'deki NATO toplantısında imzalanan Üçlü Muhtıra çerçevesinde oluşturulan Daimi Ortak Mekanizma'nın ilk toplantısı yarın Finlandiya'da gerçekleştirilecek. Toplantıda Türkiye'yi Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığında Adalet, Dışişleri, İçişleri, Milli Savunma Bakanlıkları ve Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan isimlerin yer aldığı heyet temsil edecek.

Toplantıda Türkiye, bu zamana kadar yerine getirilmeyen 10 maddelik taahhütleri yineleyecek. 

News Code 1904380
https://tr.mehrnews.com/news/1904380/

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler