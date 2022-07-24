Hamas'tan Nablus operasyonu ile ilgili açıklama

Hamas sözcülerinden Abdüllatif El-Kanua, Nablus’a baskın düzenleyen işgal güçlerine karşı koyan Filistinli gençleri takdir etti.

“Bu çatışmalar, halkımızın devriminin işgal sona ermeden durmayacağını gösteriyor” diyen El-Kanua, Nablus, Cenin ve Batı Şeria’nın tüm kentlerinin işgalcileri topraklarından süpürüp atana kadar direnişe devam edeceğini belirtti.

Batı Şeria’nın Nablus kentinde bu sabah (24 Temmuz Pazar) erken saatlerde işgal güçleriyle Filistinli direnişçiler arasında yaşanan silahlı çatışmalarda El-Aksa Şehitleri Tugayları üyesi direnişçilerinden ikisi şehit oldu ve 19 kişi de yaralandı.

Filistin Kızılay Derneği, 29 yaşındaki Abdurrahman Subh ve 22 yaşındaki Muhammed El-Azizi’nin işgal güçleriyle Nablus kenti Eski Belde semtinde yaşanan ve yaklaşık 4 saat süren çatışmalar sırasında şehit olduğunu açıkladı.

Filistinli gruplar da konuyla ilgili yaptıkları açıklamalarda işgale karşı direniş eylemlerinin tırmandırılması çağrısında bulundu.

Hamas Hareketi, işgal güçlerine ait hedeflere yönelik saldırıların artırılmasını ve Yahudi yerleşimcilerin kalplerine korku salınmasını isterken, Filistin Demokratik Kurtuluş Cephesi (FDKC) tüm çeşitleriyle direnişin devam ettiğini ve işgal güçlerinin Filistin halkının direnişini durduramayacağını söyledi.

El-Ahrar Hareketi, işgal güçlerinin ihlalleri ve cinayetleri karşısında uluslararası toplumun sessiz kalmasını eleştirirken, İslami Cihad Hareketi ise direniş ateşinin yanmaya devam edeceğini ve işgal rejiminin güvenliğini sarsmayı sürdüreceğini bildirdi.

Kaynak: Filistin Enformasyon Merkezi

