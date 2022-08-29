Türkiye ile Katar İran nükleer meselesini görüştü

AA'ya göre Türkiye’nin Doha Büyükelçisi Mustafa Göksu, dün Katar Dışişleri Bakan Yardımcısı Muhammed Abdulaziz bin Salih el-Hulaifi ile görüştü.

Bölgesel gelişmelerin ele alındığı görüşmede Suriye ve Libya'daki son durum ile İran nükleer meselesi değerlendirildi.

Göksu- El-Hulaifi görüşmesinde Türkiye ile Katar arasındaki stratejik işbirliğinin bölgenin istikrarı ve güvenliği için önemli olduğu vurgulandı.

Katar Dışişleri Bakan Yardımcısı Salih el-Hulaifi önceki gün Tahran'da İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakıri Keni ile görüşmüştü.

Görüşmede Viyana’da İran’a uygulanan yaptırımların kaldırılması için yürütülen müzakerelerin yanı sıra ikili ilişkiler, bölgesel ve uluslararası konular ele alındı.