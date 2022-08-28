İran ve Katar arasında Tahran’da önemli görüşme

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Başmüzakereci Ali Bakıri Keni, dün akşam Tahran’da Katar Dışişleri Bakan Yardımcısı Muhammed Abdulaziz bin Salih el-Hulaifi başkanlığındaki Katar heyeti ile görüştü.

Görüşmede Viyana’da İran’a uygulanan yaptırımların kaldırılması için yürütülen müzakerelerin yanı sıra ikili ilişkiler, bölgesel ve uluslararası konular ele alındı.

Bakıri, Reisi hükümetinin son yılda komşuluk politikası çerçevesinde başarılı kazanımlar elde ettiğne dikkat çekerek, “Komşuluk politikasındaki ikinci adım çok taraflı ve bölgesel işbirliğini geliştirmektir.” dedi.

Filistin meselesi ile ilgilenmenin bölgedeki tüm ülkelerin insani ve İslami bir görevi olduğunu anlatan Bakıri, “Herhangi bir bölgesel düzenlemenin kalıcı istikrarı, Filistin ulusunun haklarının yerine getirilmesine bağlıdır.” ifadesini kullandı.

Bakıri, ABD ve Siyonist Rejim’in Filistin'i bölge ve dünya haritasından silme çabalarına değinerek, “Filistin ulusunun haklarını hiçe sayan girişimler bir istikrarsızlık unsurudur ve bu tür adımların bölge güvenliğini bozacağına inanıyoruz.” açıklamasında bulundu.

Bu görüşmede Katarlı yetkili de, bölgenin güvenliği ve istikrarını amaçlayan nükleer anlaşmanın canlandırılması sürecinin önemine vurgu yaparak, Doha’nın yakın gelecekte İran ile ABD arasında yapılan dolaylı görüşmelerin anlaşma ile sonuçlanmasını beklediğini söyledi.