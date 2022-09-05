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5 Eyl 2022 11:34

Çin'de şiddetli deprem: 7 ölü

Çin'de şiddetli deprem: 7 ölü

Çin'in batısındaki Siçuan eyaletinde 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre 7 ölü var.

Çin Deprem Ağları Merkezi, öğle saatlerinde eyaletin batısındaki Ganzı Tibet Özerk İli'nde 6.8 büyüklüğünde sarsıntı hissedildiğini açıkladı. Devlet televizyonu CCTV, ilk belirlemelere göre 7 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı.

Yerin 16 kilometre derinliğinde kaydedilen depremin merkez üssünün, Luding ilçesinin 39 kilometre yakınında olduğu belirlendi.

Yerel basındaki haberlere göre, Luding ilçesinden 30, çevre yerleşimlerden 530 afet kurtarma görevlisi bölgeye sevk edildi.
Mobil kaynaklardan edinilen nüfus yoğunluk bilgilerine göre, merkez üssüne 20 kilometre mesafedeki bölgelerde 39 bin, 50 kilometre mesafede 330 bin ve 100 kilometre mesafede 1.55 milyon kişi yaşıyor.

Kaynak: Sputnik

News Code 1904593
https://tr.mehrnews.com/news/1904593/

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