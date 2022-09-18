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18 Eyl 2022 12:45

Tayvan'da 7.2 büyüklüğünde deprem

Tayvan'da 7.2 büyüklüğünde deprem

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), merkez üssü Tayvan'nın Yujing bölgesinde 7,2 büyüklüğündeki deprem gerçekleştiğini duyurdu. Bölge için tsunami uyarısı da verildi.

Güney Asya ülkesi Tayvan, bugün 7.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Amerikan Jeolojik Araştırma Enstitütüsü (USGS), merkez üssü Yujing'in 86 kilometresi olan depremin yerin 10 kilometre altında gerçekleştiğini bildiriyor.

USGS'nin yayınladığı haritada, tüm Tayvan adasının yanı sıra depremin Çin ana karasında bile hissedildiği görüldü.

Agence France-Presse (AFP) haber ajansı, Tayvan'ın başkenti Taipei'deki tüm binaların sallandığını duyurdu. ABD Tsunami Uyarı Merkezi, 7.2'lik depremin hemen ardından uyarı yayınladı.

Kaynak: Milliyet

News Code 1904839
https://tr.mehrnews.com/news/1904839/

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