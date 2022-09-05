  1. Ekonomi
5 Eyl 2022 14:22

TÜİK'in açıkladığı yıllık enflasyon yüzde 80'i geçti

TÜİK'in açıkladığı yıllık enflasyon yüzde 80'i geçti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ağustos ayına dair enflasyon verisini açıkladı. Buna göre ağustos ayında enflasyon yüzde 1,46 arttı, yıllık olarak da yüzde 80,21 oldu.

Türk medyasına göre, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ağustos ayına dair enflasyon verisini açıkladı.

Buna göre ağustos ayında enflasyon yüzde 1,46 arttı, yıllık olarak da yüzde 80,21 oldu.

Üretici fiyatları aylık bazda yüzde 2,41 artarken, yıllık artış 143,8 oldu.

ENAG: Enflasyon yüzde 181, 37

Bağımsız ekonomist ve araştırmacıların oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) da kendi hazırladığı verileri açıkladı.

ENAG’A ağustos ayında enflasyon yüzde 5,86 arttı, yıllık enflasyon da yüzde 181,37 oldu.

News Code 1904600
https://tr.mehrnews.com/news/1904600/

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