İran'dan Siyonist İsrail'in bölgedeki varlığına tepki

İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, bugün ülkenin güneyindeki Bender Abbas kentinde yapılan bir etkinlikte konuşma gerçekleştirdi.

Tümgeneral Selami, "İran İslam Cumhuriyeti'nin ulusal güvenlik alanı, çıkarlarımızın olduğu yere kadar uzanır." dedi.

İran'ın uluslararası sulardaki varlığının komşu ülkelere güvenlik, barış ve kardeşlik mesajı gönderdiğini anlatan Tümgeneral Selami, "Bölgede yabancı rejimlerin varlığı kabul edilemez. Siyonist Rejim kendini yönetemeyen köksüz bir ağaçtır." ifadesini kullandı.

Halihazırda İran'ın bölge ve dünyada "önemli bir güç" olarak bilindiğini aktaran Tümgeneral Selami, "İran İslam Cumhuriyeti'nin gücünü kimse inkar edemez." diye konuştu.

Tümgeneral Selami, İran düşmanlarının bölgeden kaçışının tek sebebinin İslam Devrimi olduğuna dikkat çekerek, "Gücü yaymadan milli güvenliğimizi sağlayamayız. Irak, Suriye ve Yemen ülkelerinde yaşanan iç savaş, istikrarsızlık ve cinayetler düşmanların yürüttüğü köütü politikaların sonucudur." değerlendirmesinde bulundu.