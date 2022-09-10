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10 Eyl 2022 10:54

ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya dışişleri bakanları İran’ı görüştü

ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya dışişleri bakanları İran’ı görüştü

Washington hükümeti ABD, Fransa, Almanya ve İngiltere dışişleri bakanları arasında İran'la nükleer müzakereler hakkında telefon görüşmesi yapıldığını bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın web sitesinde yer alan habere göre, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken dün (Cüma), Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly ve Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna ile ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Blinken'in Avrupalı yetkililerle yaptığı görüşmede Ukrayna meselesinin yanı sıra Viyana müzakerelerindeki son durumun da ele alındığı öğrenildi.

Blinken, dün NATO'daki temaslarından sonra düzenlenen basın toplantısında müzakereler sonucunda ortaya çıkan nihai metne ilgili Tahran yönetiminin anlaşma dışı taleplerde bulunduğunu ileri sürmüştü.

News Code 1904689
https://tr.mehrnews.com/news/1904689/

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