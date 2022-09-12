UAEA Yönetim Kurulu Toplantısı'nın gündeminde İran var

Rusya’nın Viyana Uluslararası Kuruluşlar Daimi Temsilcisi Mihail Ulyanov, dün Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Yönetim Kurulu Toplantısı hakkında açıklamada bulundu.

Ulyanov, sosyal medya Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "UAEA Yönetim Kurulu'nun Eylül oturumu Pazartesi günü (12 Eylül) başlayacak. Masada şu konuların yer alması bekleniyor: UKUS bağlamında nükleer maddelerin transferi, Ukrayna'da nükleer güvenlik önlemleri, ayrıca İran'ın nükleer programını denetleme ve güvenlik önlemleri anlaşması" dedi.

Daha önce Almanya, Fransa ve İngiltere, Tahran’ın nükleer anlaşmayla ilgili duruşunun anlaşmanın canlandırılması olasılığını tehditle karşı karşıya bıraktığını ileri sürmüştü. Ortak açıklamada, İran’ın nükleer programını geliştirmeye devam ettiği ve sivil amaçların “çok dışına” çıktığı iddia edilmişti.

Bunun üzerine İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kanani, Tahran’ın İran nükleer anlaşmasıyla ilgili duruşunu eleştiren Avrupa Üçlüsü’nün Viyana’daki görüşmeleri bozma yönünde adım attığını belirtmişti.