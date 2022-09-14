İran'da günlük vefat ve vaka sayısı açıklandı

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 22 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 646 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 144 bin 243'e, vaka sayısı ise 7 milyon 540 bin 962'ye çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 432'sinin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 7 milyon 318 bin 111'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.