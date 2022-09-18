  1. Siyaset
18 Eyl 2022 12:20

Reisi, yarın New York'a gidiyor

Reisi, yarın New York'a gidiyor

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, New York kentinde düzenlenecek Birleşmiş Milletler (BM) 77'nci Genel Kurulu genel görüşmelerine katılmak üzere yarın ABD'ye gidecek.

Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, New York kentinde düzenlenecek Birleşmiş Milletler (BM) 77'nci Genel Kurulu genel görüşmelerine katılmak üzere yarın ABD'ye hareket edecek.

İran medyasına göre Cumhurbaşkanı Reisi, "İç İçe Geçmiş Sınamalara Dönüştürücü Çözümler İçin Dönüm Noktası" temasıyla gerçekleştirilecek 77'nci Genel Kurulunda katılımcılara hitap edecek.

Reisi'nin New York ziyareti kapsamında bazı devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili temaslarda bulunması öngörülüyor.

Genel Kurul’un 12 Eylül'de başlayan alt düzey toplantıları ise 20 Eylül'e kadar devam edecek.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, yaptığı açılış konuşmasında, dünyanın önündeki küresel sorunların dayanışma ve iş birliği ile aşılabileceğini söyledi.

Genel Kurul’un üst düzey çalışmaları 20 Eylül tarihinde başlayacak.

News Code 1904838
https://tr.mehrnews.com/news/1904838/

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler