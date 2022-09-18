Reisi, yarın New York'a gidiyor

Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, New York kentinde düzenlenecek Birleşmiş Milletler (BM) 77'nci Genel Kurulu genel görüşmelerine katılmak üzere yarın ABD'ye hareket edecek.

İran medyasına göre Cumhurbaşkanı Reisi, "İç İçe Geçmiş Sınamalara Dönüştürücü Çözümler İçin Dönüm Noktası" temasıyla gerçekleştirilecek 77'nci Genel Kurulunda katılımcılara hitap edecek.

Reisi'nin New York ziyareti kapsamında bazı devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili temaslarda bulunması öngörülüyor.

Genel Kurul’un 12 Eylül'de başlayan alt düzey toplantıları ise 20 Eylül'e kadar devam edecek.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, yaptığı açılış konuşmasında, dünyanın önündeki küresel sorunların dayanışma ve iş birliği ile aşılabileceğini söyledi.

Genel Kurul’un üst düzey çalışmaları 20 Eylül tarihinde başlayacak.