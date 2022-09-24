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24 Eyl 2022 10:17

Suudi Arabistan: İran ile olumlu ilişkiler kurmak istiyoruz

Suudi Arabistan: İran ile olumlu ilişkiler kurmak istiyoruz

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, ülkesinin Tahran ile olumlu ilişkiler kurmak istediğini ancak iki ülke arasında anlaşmazlıklar olduğunu söyledi.

Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurul toplantıları için New York'ta bulunan Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Tahran-Riyad ilişkilerini değerlendirdi.

Suudi bakan İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile hiçbir görüşme yapmadığını ve bazı anlaşmazlıkların bu görüşmeyi engellediğini belirtti.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı bin Ferhan, ülkesinin Tahran ile olumlu ilişkiler kurmak istediğini ancak iki ülke arasındaki anlaşmazlıkların devam ettiğini söyledi.

Suudi Dışişleri Bakanı, "Viyana'daki müzakerelerin ilerlemesinin mümkün olmasını umuyoruz" dedi.

News Code 1904938
https://tr.mehrnews.com/news/1904938/

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