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27 Eyl 2022 11:07

Irak:

Tahran ve Riyad arasındaki arabulucuk rolümüz devam ediyor

Tahran ve Riyad arasındaki arabulucuk rolümüz devam ediyor

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, İran ile Suudi Arabistan arasında yürüttüğü arabulucuk rolünün devam ettiğini söyledi.

Rudaw’a konuşan Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Suudi Arabistan ile İran arasında yürüttüğü arabulucuk rolünün devam ettiğini söyledi.

Hüseyin sözlerinin devamında “Şu ana kadar 5 defa Bağdat’ta toplantı yaptılar, fakat bunlar ‘istihbarat ve güvenlik’ seviyesinde oldu” dedi.

Aynı zamanda İran’la nükleer anlaşma ile ilgili olarak ABD ile bir anlaşmaya varıldığını belirten Hüseyin, “Gerçekten de bir sonuca vardılar, ama anlaşmaya bir ek daha yapıldı. Tartışma da onun üzerine ve bu husus, ABD ile İran arasında bir şey; İran ve 5+1 arasında değil” dedi.

News Code 1904986
https://tr.mehrnews.com/news/1904986/

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