Suudi Arabistan Kralı’ndan İran iddiası

Arap medyasina göre Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, Danışma Meclisi açılış töreninde yaptığı konuşmada, ülkesinin bölgesel ve uluslararası konulara dair görüşlerini açıkladı.

Kral Selman, ülkesinin nükleer faaliyetleri eski bir güvenlik sistemiyle denetlenirken İran hakkında, şunları ileri sürdü:

“İran'ı nükleer yükümlülüklerini acilen yerine getirmeye, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile tam bir işbirliği içinde olmasına çağırıyoruz."

Yemen’e dair Suudi Arabistan Kralı, Yemen'de kalıcı ateşkes ve taraflar arasındaki siyasi sürecin başlamasına katkı sağlayacak her şeyi desteklediklerini ileri sürdü.

Kral Selman, Suriye konusunda şiddetin tekrarlanmasına engel olunması, ateşkes anlaşmalarının korunması ve ihtiyaç sahibi Suriyelilere insani yardımların ulaştırılmasının önemine değindi.