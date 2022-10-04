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4 Eki 2022 08:26

İran Genelkurmay Başkanı, Zakir Hasanov ile görüştü

İran Genelkurmay Başkanı, Zakir Hasanov ile görüştü

İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ile telefonda görüştü.

İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ile yaptığı telefon görüşmesinde, iki ülkeyi ilgilendiren hususları ele aldı.

Görüşmede, tarafların İran-Azerbaycan askeri işbirliği perspektifleri hakkında görüş alışverişinde bulunulduğu aktarıldı.

Geçtiğimiz ayda Güney Kafkasya'da yaşanan krizi değerlendiren Tümgeneral Muhammed Bakıri, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki sorunların diyalog yolu ile çözülmesi gerektiğini vurgulamıştı.

News Code 1905089
https://tr.mehrnews.com/news/1905089/

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