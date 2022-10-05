İran'la müzakerelerin tekrar başlaması bekleniyor

Katar merkezli Al Jazeera televizyonuna konuşan Rusya'nın Viyana'daki uluslararası kuruluşlar nezdindeki daimi temsilcisi Mihail Ulyanov, İran nükleer anlaşması olarak bilinen Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) ile ilgili açıklamada bulunarak, "Bana göre Viyana'daki nükleer anlaşma müzakereleri Kasım ortasına kadar yeniden başlayacak.” dedi.

Ne olmuştu?

İran, nükleer programı hakkında 2015'te BM Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi İngiltere, ABD, Çin, Fransa ve Rusya'nın yanı sıra Almanya ile anlaşma imzalamıştı. Ancak ABD yönetimi, Donald Trump'ın başkanlığı döneminde 2018'de anlaşmadan ayrıldı. Joe Biden'ın başkanlığa gelmesinden sonra İran ile ABD'nin anlaşmaya dönmesi için müzakereler başladı.

Görüşmelerin ana konusu, İran’a uygulanan yaptırımların kalkması olmuştur.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurul Görüşmeleri kapsamında BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile yaptığı görüşmede, "Viyana müzakerelerinde iyi bir ilerleme kaydedildi. ABD gerçekçi davranırsa anlaşma mümkündür" demişti.