Suriyeli gezginin General Süleymani sevgisi

Gezgin Halife el-Hüseyin, Tahran'da Suriye’nin İran Büyükelçisi Şefik Deyub tarafından karşılandı.

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'ya konuşan gezgin, Suriye Arap Ordusu şehitlerini ve şehit General Kasım Süleymani ve şehit Ebu Mehdi el-Mühendis de dahil olmak üzere direniş şehitlerini onurlandırmak ve takdir etmek için İran'a geldiğini belirtti.

Büyükelçi Deyub ise, gezgin Halife el-Hüseyin’in yaptığı yolculuğun, değerleri ve insanlığı savunmak için en değerli varlıklarını feda eden bu ölümsüzlere sadakatin bir ifadesi olduğunu vurguladı.

Suriyeli gezgin, İran-Irak sınırında Devrim Muhafızları Ordusu Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Ali Fedevi tarafından karşılanmıştı.

Halife el-Hüseyin Bağdat'ta General Süleymani ile Ebu Mehdi el-Mühendis'in şehit olduğu yerde bulunarak direniş komutanlarını anmıştı.