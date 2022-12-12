General Süleymani'yi anlatan kitap Irak'ta tanıtıldı

Iraklı yazar Ebu Liva el-Bahadeli'nin Şehit General Kasım Süleymani'yi anlattığı “Süleymani Biden, Irak Halkından” adlı kitap Irak'ta düzenlenen törenle tanıtıldı.
Kitabın tanıtım törenine Haşdi Şabi lideri Falih el-Feyyad'ın de katıldığı öğrenildi.
560 sayfalık kitapta Irak'ta terörle mücadelede kilit rolü olan Şehit General Süleymani'nin direniş cephesinde verdiği mücadeleyi anlatılıyor.
Eski Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani, 3 Ocak 2020’de eski ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla Bağdat Havalimanı'nda düzenlenen terör saldırısında şehit düşmüştü.
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