  1. Kültür
12 Ara 2022 12:28

General Süleymani'yi anlatan kitap Irak'ta tanıtıldı

General Süleymani'yi anlatan kitap Irak'ta tanıtıldı

Şehit General Kasım Süleymani'yi anlatan “Süleymani Bizden, Irak Halkından” adlı kitap Irak'ta düzenlenen törenle tanıtıldı.

Iraklı yazar Ebu Liva el-Bahadeli'nin Şehit General Kasım Süleymani'yi anlattığı “Süleymani Biden, Irak Halkından” adlı kitap Irak'ta düzenlenen törenle tanıtıldı.

Kitabın tanıtım törenine Haşdi Şabi lideri Falih el-Feyyad'ın de katıldığı öğrenildi.

560 sayfalık kitapta Irak'ta terörle mücadelede kilit rolü olan Şehit General Süleymani'nin direniş cephesinde verdiği mücadeleyi anlatılıyor.

General Süleymani'yi anlatan kitap Irak'ta tanıtıldı

Eski Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani, 3 Ocak 2020’de eski ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla Bağdat Havalimanı'nda düzenlenen terör saldırısında şehit düşmüştü.

News Code 1906400

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