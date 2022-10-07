  1. Ekonomi
7 Eki 2022 11:35

İran, Rusya ve Azerbaycan arasındaki işbirliği, Kuzey-Güney Koridoru'nun rolünü artacak

İran, Rusya ve Azerbaycan arasındaki işbirliği, Kuzey-Güney Koridoru'nun rolünü artacak

İran’ın Bakü Büyükelçisi Seyyid Abbas Musevi "İran, Rusya ve Azerbaycan arasındaki işbirliği, Kuzey-Güney Koridoru'nun rolünü artacaktır"dedi.

İran’ın Bakü Büyükelçisi Seyyid Abbas Musevi yaptığı bir açıklamada "İran, Rusya ve Azerbaycan'ın yakın işbirliği ile Rusya ve diğer ülkelerden tarım ürünlerinin diğer ülkelere daha kolay ulaşımını sağlayabilecek olan Kuzey-Güney uluslararası ulaşım Koridoru'nun kullanılması bu koridorun bölgedeki rolünü ön plana çıkaracak" diye konuştu.

Musevi ayrıca, "Son zamanlarda İran'ın Şanghay İşbirliği Örgütü'ne (ŞİÖ) tam üye olması, Kuzey-Güney ve Doğu-Batı koridorlarından tahıl ve diğer malların taşınması gibi konularda iyi bir bölgesel işbirliği fırsatını sağlamıştır" dedi.

Geçen ayda Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de,İran, Rusya ve Azerbaycan hükümet yetkilileri, Uluslararası Kuzey-Güney Ulaştırma Koridoru'nun potansiyelinin daha iyi kullanılması ve geliştirilmesi konusunda toplantı gerçekleşmişti.

Toplantında elde edilen mutabakat sonrasında üç ülke arasında Uluslararası Kuzey-Güney Ulaştırma Koridoru'nun geliştirilmesini öngören bildiri imzalanmıştı.

News Code 1905131
https://tr.mehrnews.com/news/1905131/

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