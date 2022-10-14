Cumhurbaşkanı Reisi’den Irak’a kutlama mesajı

Cumhurbaşkanı Reisi, bu ülkenin yeni hükümetinin Irak'ın büyümesi ve refahı için önemli adımlar atmasını ve Tahran ile Bağdat arasındaki ilişkilerin daha da gelişmesini umduğunu dile getirdi.

Reisi’nin kaleme aldığı tebrik mesajında, “İran, Irak halkının oylarına dayalı bir siyasi süreci her zaman desteklemiş ve bu ülkeyle kardeşçe ilişkilerini genişletmeye çalışmıştır.” ifadesi kullanıldı.

Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ayrıca, Irak halkı ve hükümetine başarılar diledi.

Irak Parlamentosu'nda dün yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turda sonuçlandı. Reşid 162 oy alırken, Berhem Salih 99 oyda kaldı.

Kürdistan Demokrat Partisi'nin (PDL) de desteklediği aday Latif Reşid, 5. Irak Cumhurbaşkanı seçildi.