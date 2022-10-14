Artık tek kutuplu dünya düzeni yok

İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, bugün sabah saatlerinde Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v) ve Hz. İmam Cafer Sadık'ın (a.s) doğum günü yıldönümüyle eşzamanlı olarak Tahran'daki İmam Humeyni (ra) Hüseyniyesi’nde 36. Uluslararası İslami Birlik Konferansı konukları ve bazı hükümet yetkilileri ile görüştü.

Ayetullah Hamanei, Hz. Muhammed'nin (s.a.v) kutlu doğum günü hakkında, "Peygamber Efendimizin (s.a.v) doğumu sıradan bir gün değil, çok önemli ve büyük bir gündür." dedi.

İslami birliğin pratikte hayata geçirilmesi gerektiğini vurgulayan İslam Devrimi Lideri, “Asıl birlik, İslam ümmetinin çıkarlarını koruma konusunda birliğin oluşmasıdır. Önce İslam ümmetinin çıkarlarının nerede ve ne olduğu tespit edilmeli ve bu konuda uzlaşı sağlanmalı. İslam ümmeti neye ihtiyaç duyduğunu, kimin düşman veya dost olduğunu anlamalı. Birlik istikbar güçlerinin planlarına karşı ortak hareket etmek demektir." ifadelerini kullandı.

Ayetullah Hamanei, "Bugün, dünyanın siyasi haritası değişmektedir. Diğer ülkelere ve milletlere zorbalık yapan tek kutuplu dünya düzeni meşruiyetini kaybetmiş, zira milletler uyanmıştır. Tek kutuplu sistem bir kenara atılmıştır ve bu süreç devam ediyor." açıklamasında bulundu.

Müslümanlara hitap eden İslam Devrimi Lideri, şunları kaydetti:

"İslam ülkeleri ve halkları olarak yavaş yavaş oluşan yeni dünya düzeninde önemli bir konuma sahip olabiliriz.

Bu sistemde model ve lider olarak öne çıkabiliriz, ancak bunun bir şartı var. Bu şart nedir? Bunun şartı birleşmek, tefrikadan uzak durmak ve Amerika, Siyonistler ile ortaklarının vesveselerinden kurtulmaktır."

İran İslam Cumhuriyeti’nin dünya güçlerine boyun eğmediğine dikkat çeken Ayetullah Hamanei, “İslam İnkılabı fidanı, şimdi sağlam bir ağaca dönüştü. Bu ağacı kesmeyi hayal etmek bile mümkün değil." değerlendirmesinde bulundu.

Ayetullah Hamanei, terör örgütü IŞİD’in Irak ve Suriye'de işlediği cinayetlerden ve özellikle Afganistan'da öğrencilerin katledilmesinden duyduğu üzüntüyü dile getirerek, “Hem Şii hem de Sünni tarafında Şiilik ve Sünnilerle hiçbir ilgisi olmayan şiddet yanlıları var. Onların eylemleri din ilkelerini hedef almak için gerekçe olarak kullanılmasına izin verilmemeli. Bir mezhep adına karşı tarafı kışkırtmaya çalışanlar hakkında işlem yapılmalıdır." dedi.

Ayetullah Hamanei, Filistin ve İslam dünyasının diğer bölgelerinde artan sorunlar, baskılar ve cinayetlerin İslam ümmetinin dağılmasının bir sonucu olduğunu kaydetti.

Müslümanların ortak özelliklerine atıfta bulunan Ayetullah Hamanei, “İran, İslami birliği gerçekleştirmek için elinden gelen her şeyi yaptı. Filistin'deki Sünni kardeşlere sağlanan büyük destek bunun açık bir örneğidir. İran Filistin’e desteğini var gücüyle sürdürecektir." diye konuştu.

İslam İnkılabı Rehberi, İslam dünyasında oluşan direniş cephesinin İran İslam Cumhuriyeti tarafından desteklendiğini vurgulayarak, “Allah'ın lütfuna ve yardımına inanıyoruz ve büyük İslami vahdet hayalinin pratikte gerçekleşmesini umuyoruz." dedi.